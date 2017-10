Airbus-Chef lehnt Rücktritt wegen Korruptionsermittlungen ab

Frankfurt (Reuters) - Airbus-Chef Tom Enders will wegen der Korruptionsaffäre nicht zurücktreten.

The logo of Airbus Group is seen on the company's headquarters building in Toulouse, Southwestern France, April 18, 2017. REUTERS/Regis Duvignau

“„Ich klebe nicht an meinem Job. Verlassen Sie sich darauf: Wenn ich nicht mehr Teil der Lösung bin, dann hoffe ich, dass ich das selbst erkenne und von mir aus die Konsequenzen ziehe -– aber noch sehe ich den Punkt weiß Gott nicht”, sagte er in einem am Sonntag vorab veröffentlichten Interview des “Handelsblatts”. Den Verdacht, es gebe schwarze Kassen im Unternehmen, wies Enders zurück. “„Ich habe keine und ich kenne keine“.” „Bis zum Beweis des Gegenteils“ gehe er davon, dass es keine schwarzen Kassen bei Airbus gebe.

Der Flugzeugbauer sieht sich in mindestens vier Ländern mit Ermittlungen wegen Untreue oder Korruption konfrontiert. Dabei geht es um schwarze Kassen beim Verkauf von Kampfflugzeugen (“Eurofighter”), aber auch von Verkehrsflugzeugen. Enders versucht, die Fälle intern aufzuklären. Airbus hatte 2016 selbst Unregelmäßigkeiten bei den britischen Behörden angezeigt. Der Verwaltungsrat sprach Enders vergangene Woche sein Vertrauen aus. Insidern zufolge hatte das Gremium im Sommer das Top-Management überprüfen lassen, aber keine Anzeichen für die Verwicklung der Führung in die Korruptionsaffäre gefunden.

Die Praxis, dass Gegengeschäfte für erhaltene Aufträge vereinbart werden, bestätigte Enders in dem Interview. “„Ja, die gibt es immer noch im weltweiten Rüstungsgeschäft“.” Airbus sei als Teil der Industrie sicher kein Freund davon. “Man kann sie aber auch nicht in Bausch und Bogen kriminalisieren.” Bei Airbus habe das Kontrollsystem funktioniert. “„“Sonst hätten wir nicht 2014 die Zahlungen gestoppt, mit viel Geld externe Untersuchungen begonnen, die Selbstanzeige gemacht. Niemand war naiv darüber, was das für Konsequenzen haben kann für das Unternehmen“.” In einem Brief an die Belegschaft hatte der Manager die 130.000 Mitarbeiter gewarnt, dass empfindliche Strafen auf Airbus zukommen könnten.