Aldi Nord und Aldi Süd wollen Kräfte bündeln - aber keine Fusion

Düsseldorf (Reuters) - Die Discounter Aldi Süd und Aldi Nord wollen ihre Zusammenarbeit im Einkauf und Marketing in Deutschland ausbauen.

Die beiden Ketten arbeiteten “kontinuierlich an einer Optimierung dieser seit jeher gepflegten und etablierten Kooperation”, teilten Aldi Süd und Aldi Nord am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung mit. Die Discounter reagierten damit auf einen Bericht des “manager magazin”. Danach prüfen Aldi Süd und Aldi Nord eine Zusammenlegung des Einkaufs und mehrerer anderer Bereiche. Im ersten Schritt sollen bestimmte Waren gemeinsam beschafft werden, danach könne eine gesellschaftsrechtliche Verflechtung der Einkaufsabteilungen erfolgen.

Die Kooperation könnte aber noch weiter gehen: Selbst eine gesellschaftsrechtliche Verschmelzung der beiden Unternehmen zu einem Konzern werde nicht ausgeschlossen, berichtete das Blatt. Im Protokoll einer Sitzung hochrangiger Aldi-Manager heiße es etwa: “Perspektivisch sollte dann auch über weitere organisatorische Schritte der Kooperation nachgedacht werden.”

Pläne für einen Zusammenschluss dementierten die beiden Ketten indes entschieden: “Eine Fusion ist weder aus der Kooperation folgend noch aus sonstigen Überlegungen geplant oder beabsichtigt”, teilten Aldi Süd und Aldi Nord mit. Aus der Zusammenarbeit folge auch keine Reduzierung des Personalbedarfs. Vielmehr benötigten beide Unternehmen angesichts ihres Wachstums weiterhin Fachkräfte. Aldi Süd beschäftigt in Deutschland mehr als 43.000 Menschen, bei Aldi Nord sind es über 35.000 Mitarbeiter.