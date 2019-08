Allianz bringt Direktversicherer an den Start - AllSecur umbenannt

The logo of insurer Allianz SE is seen on the company building in Puteaux at the financial and business district of La Defense near Paris, outside Paris, France, May 14, 2018. REUTERS/Charles Platiau

München (Reuters) - Die Allianz benennt ihre deutsche Online-Versicherungs-Tochter zum zweiten Mal um.

Aus der AllSecur Deutschland AG wird von Herbst an die Allianz Direct Versicherungs-AG, wie der Münchner Versicherungsriese am Montag mitteilte. Unter der Marke “Allianz Direct” bündelt die Allianz ihr Direktversicherungs-Geschäft in Europa, zunächst in den vier Ländern, in denen sie schon mit Online-Versicherern am Start ist. “Durch diesen Wandel schaffen wir Skaleneffekte auf europäischer Ebene, was für die Kunden und uns von Vorteil ist”, sagte AllSecur-Deutschland-Chef Harald Boysen. An den laufenden Verträgen ändere sich nichts.

AllSecur war 2005 unter der Marke Allianz24 an den Start gegangen. Nach Protesten des Allianz-Außendienstes, der die neue Online-Konkurrenz fürchtete, hatte der Versicherer die Tochter 2009 in AllSecur umbenannt. Gleichzeitig mit Deutschland - und damit rechtzeitig zur Wechselsaison in der Kfz-Versicherung - soll AllSecur als Marke in den Niederlanden verschwinden. Im nächsten Jahr sollen Genialloyd in Italien und Fenix Directo in Spanien umfirmieren. Operative Gewinne soll Allianz Direct erst in den nächsten vier bis fünf Jahren schreiben.