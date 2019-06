Altmaier warnt vor technologischem "Ausverkauf" in Europa

German Minister of Economy and Energy Peter Altmaier adjusts his glasses as he speaks to reporters during his visit to Mutianyu Great Wall in Beijing, China, 27 April 2019. Wu Hong/Pool via REUTERS

Berlin (Reuters) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat vor einem technologischen Ausverkauf in Europa gewarnt.

“Für mich gehört zu einem erfolgreichen Europa in der Zukunft, dass wir auch unsere technologische Souveränität verteidigen”, mahnte er auf dem Wirtschaftstag des Wirtschaftsrats der CDU am Dienstag in Berlin. Europa müsse den Anspruch haben, in allen zukunftsweisenden Wirtschaftsbereichen die notwendigen Kompetenzen in seinen Mitgliedstaaten zu beheimaten. “Und wir dürfen nicht zulassen, dass es einen Ausverkauf gibt und ausgerechnet die Unternehmen übernommen werden, die den Weg in die Zukunft gehen können, weil sie diese Technologien geschaffen haben.”

Altmaier brachte zugleich für Deutschland eine Sonderabschreibung für digitale Wirtschaftsgüter ins Gespräch: “Damit die Unternehmen, die ihren Maschinenpark erneuern müssen, auch die Chance haben, dies mit einem vertretbaren Aufwand zu tun.” Der CDU-Politiker verteidigte erneut seinen Entwurf einer “Nationalen Industriestrategie 2030”, auch wenn er in Teilen der Wirtschaft auf Kritik stoße. Sie sieht unter anderem vor, dass sich der Staat stärker in die Förderung einzelner Branchen und Unternehmen einschaltet und die Schaffung nationaler und europäischer Champions unterstützt. Der Industrieverband BDI bemängelt, dass damit der Mittelstand vernachlässigt wird und der Staat eine zu aktive Rolle in der Wirtschaft übernehmen würde.