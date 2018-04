Nahles kritisiert Verleihung des "Axel Springer Award" an Amazon-Chef

Berlin (Reuters) - SPD-Chefin Andrea Nahles hat Amazon und die Verleihung des Axel Springer Awards an Firmenchef Jeff Bezos kritisiert.

Designated SPD leader Andrea Nahles addresses a one-day party congress of the Social Democratic Party (SPD) in Wiesbaden, Germany, April 22, 2018. REUTERS/Ralph Orlowski

Amazon sei wie andere Internetplattformen vor allem “Weltmeister im Steuervermeiden”, sagte Nahles am Dienstag in Berlin. Gewinne und Verluste würden so geschickt global verrechnet, dass am Ende Gewinne in Steueroasen landeten. Sie werde am Abend an einer von Verdi einberufen Demonstration in Berlin gegen Amazon teilnehmen. Es gehe ihr dabei auch darum, die Arbeitsbedingungen bei dem Online-Riesen anzuprangern. Es gebe immer wieder Auseinandersetzungen, weil die Arbeitsbedingungen schlecht seien und ein Tarifvertrag verweigert werde. Dies sei nicht hinnehmbar. “Das verdient auch keinen Preis.”

Zu den Rednern bei der Verdi-Demo gehören neben Nahles auch Verdi-Chef Frank Bsirske und Linken-Chef Bernd Riexinger.

Bezos ist Gründer und Chef von Amazon. Mit dem Axel Springer Award soll sein “visionäres Unternehmertum in der Internetwirtschaft” gewürdigt werden sowie seine “konsequente Digitalisierungsstrategie” bei der “Washington Post”, die dem 54-Jährigen gehört.