Messerattacke in Dresden hatte islamistischen Hintergrund

Berlin (Reuters) - Der tödliche Messerangriff auf zwei Touristen in Dresden vor zwei Wochen hatte mutmaßlich einen islamistischen Hintergrund.

Die Polizei nahm einen 20-jährigen Syrer fest, der Verbindungen zur extremistischen Szene haben soll. Der Mann sei bei der Spurenauswertung ins Visier der Ermittler geraten und am Dienstagabend gefasst worden, teilte die Dresdner Polizei am Mittwoch mit. Der Generalbundesanwalt in Karlsruhe übernahm die Ermittlungen, wie eine Sprecherin mitteilte. “Das schreckliche Tötungsdelikt in Dresden hat nach dem Stand der Ermittlungen einen islamistischen Hintergrund”, erklärte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht.

“Der islamistische Terror ist eine andauernde große Bedrohung für unsere Gesellschaft, gegen die wir mit aller Konsequenz vorgehen müssen”, erklärte die SPD-Politikerin weiter. “Wir brauchen höchste Wachsamkeit und entschiedenes Vorgehen von Polizei, Sicherheitsbehörden und Justiz.” Dass der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernommen habe, zeige, “dass die Verfolgung islamistischer Gewalttaten höchste Priorität hat”.

Nach einem Bericht von “Spiegel online” ist der 20-jährige Syrer bereits vorbestraft. Er sei wegen “Anleitung zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Straftat” zu mehr als zwei Jahren Haft verurteilt worden. Zudem habe es das Gericht damals als erwiesen angesehen, dass er Mitglieder für die islamistische Extremistenorganisation IS angeworben habe. Vor gut zwei Wochen soll er demnach in der Dresdner Innenstadt zwei 53 und 55 Jahre alte Männer aus Nordrhein-Westfalen mit einem Messer attackiert haben. Der 55-Jährige erlag seinen Verletzungen später in einem Krankenhaus.