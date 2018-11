OECD warnt vor Killer-Erregern und fordert Staaten zum Handeln auf

Berlin (Reuters) - Die OECD fordert verstärkte Anstrengungen gegen sogenannte Killer-Keime.

Wenn nicht mehr unternommen werde, könnten zwischen 2015 und 2050 rund 2,4 Millionen Menschen in Europa, Nordamerika und Australien durch multiresistente Erreger sterben, heißt es in der deutschen Zusammenfassung einer am Mittwoch in Paris veröffentlichten Studie. Dabei handelt es sich um Keime, gegen die kein Antibiotikum mehr hilft. Laut OECD sterben in Deutschland Schätzungen zufolge jedes Jahr 2180 Personen an Infektionen mit acht resistenten Bakterien. Bis zum Jahr 2050 könnten es insgesamt 92.300 werden.

Drei Viertel aller Todesfälle, die auf Infektionen mit multiresistenten Erregern zurückgehen, könnten jedoch mit zwei US-Dollar pro Kopf und Jahr verhindert werden, schreiben die Forscher. Hilfreich seien schon Händewaschen und eine sorgfältigere Verschreibung von Antibiotika.

Die Experten raten zu einem mehrgleisigen Vorgehen, um Leben zu retten. So sollten die Hygiene in Krankenhäusern verbessert und Antibiotika seltener verschrieben werden. Mit Schnelltests könnte rasch festgestellt werden, ob eine Behandlung mit antimikrobiellen Substanzen nötig sei. Weiter empfehlen die Forscher Karenzzeiten vor einer Verschreibung von Antibiotika sowie Medienkampagnen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit.

Mit Hilfe politischer Maßnahmen könnten in den 33 von der OECD-Analyse erfassten Ländern bis zum Jahr 2050 fast 1,6 Millionen Menschenleben gerettet werden. “Eine Investition in solche Maßnahmen hätte sich binnen eines Jahres amortisiert und würde letzten Endes zu Einsparungen in Höhe von 4,8 Milliarden US-Dollar führen”, heißt es in der Expertise. Die wachsende Zahl resistenter Erreger gibt seit Jahren weltweit Anlass zur Sorge. Als Grund für die zunehmenden Resistenzen gilt der unsachgemäße und zu häufige Einsatz von Antibiotika.