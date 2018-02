Merkel kündigt entschiedenen Kampf gegen Antisemitismus an

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Antisemitismus von allen Seiten den Kampf angesagt.

“Diejenigen, die mit ihren platten, oft hasserfüllten Parolen durchs Land ziehen, werden auf unseren entschlossenen Widerstand stoßen”, sagte Merkel am Montag auf dem CDU-Sonderparteitag in Berlin. “Es macht für mich keinen Unterschied, ob antisemitische Hetze zum Beispiel von muslimischen Einwandern kommt, von der AfD oder von Linksaußen. Antisemitismus hat in diesem Land nichts zu suchen”, fügte die CDU-Vorsitzende hinzu. Wo immer man ihnen begegne, werde man ihnen “die Stirn bieten”. Entschieden bekämpft werden müssten auch Ausländerhass sowie links- und rechtsextreme Gewalt.