Arbeitskräftebedarf in Deutschland so hoch wie nie

Berlin (Reuters) - Der Bedarf an Arbeitskräften hat in Deutschland ein Rekordhoch erreicht.

Employees handle packages in the new Amazon logistic center in Dortmund, Germany November 14, 2017. REUTERS/Thilo Schmuelgen

Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA) legte im Juli um zwei Punkte auf 256 Punkte zu, wie die Behörde am Montag mitteilte. Das sei der höchste Stand seit Einführung des Stellenbarometers im Jahr 2005. In fast allen Branchen seien im Juli mehr Stellen zu besetzen als ein Jahr davor. Besonders stark gestiegen sei der Mitarbeiterbedarf bei Unternehmen der Informations- und Kommunikationstechnik. Auch im Handel, in der Industrie und in der öffentlichen Verwaltung habe die Nachfrage nach Arbeitskräften stark zugenommen. Nur im Bildungs- und Erziehungswesen würden weniger Mitarbeiter gesucht.

Hauptgrund für den sehr hohen Arbeitskräftebedarf sei die konjunkturelle Lage, die trotz etwas gedämpfter Erwartungen weiterhin sehr gut sei. Der historisch hohe Beschäftigungsstand führe zudem dazu, dass mehr Menschen ihren Arbeitsplatz wechselten. Auch das trage zu einem hohen Stand an offenen Stellen bei. In einigen technischen Berufen, in Bauberufen sowie in einigen Gesundheits- und Pflegeberufen gebe es zudem Engpässe bei den Fachkräften. Auch das schlage sich im Stellenindex nieder, weil freie Arbeitsplätze länger unbesetzt blieben.

Die Bundesagentur legt am Dienstag die Arbeitslosenzahlen für Juli vor. In dem Sommermonat steigt die Erwerbslosenzahl urlaubsbedingt in der Regel leicht an. In den vergangenen Jahren ergab sich im Durchschnitt eine Zunahme um rund 51.000. Insgesamt könnte die Arbeitslosenzahl im Juli damit auf über 2,3 Millionen gestiegen sein. Im Juni war mit 2,276 Millionen die geringste Arbeitslosigkeit seit der Wiedervereinigung 1990 registriert worden.[nL8N1TV1FG]