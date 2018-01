Festnahmen nach Groß-Razzien gegen Schwarzarbeit in NRW

Düsseldorf (Reuters) - Der Zoll hat nach eigenen Angaben am Dienstag bei großangelegten Razzien in Nordrhein-Westfalen ein kriminelles Schwarzarbeit-Netzwerk zerschlagen.

Mehr als 1120 Einsatzkräfte, darunter Spezialeinsatzkommandos, hätten im Auftrag der Staatsanwaltschaft Wuppertal ab den frühen Morgenstunden knapp 140 Objekte durchsucht, teilte das Hauptzollamt Krefeld mit. Gegen acht Personen seien Haftbefehle erlassen worden. Dabei handele es sich um eine Bande aus sechs Männern und zwei Frauen im Alter von 31 bis 72 Jahren. Die Haupttäter sollen sich unter anderem der Steuerhinterziehung im besonders schweren Fall schuldig gemacht haben. Ihnen drohten im Fall einer Verurteilung je Tat Freiheitsstrafen von sechs Monaten bis zu zehn Jahren sowie Schadenersatzforderungen in Millionenhöhe.

Das Hauptzollamt Krefeld hatte den Behörden zufolge eine Sonderkommission mit dem Namen Moses eingerichtet. Es habe sich um den bisher größten Schlag des Zolls gegen die Schwarzarbeit in NRW gehandelt. Den Tätern werde vorgeworfen, über ein Scheinfirmengeflecht im Baugewerbe Schein- und Abdeckrechnungen im Umfang von rund 48 Millionen Euro für mehr als 450 in Nordrhein-Westfalen tätige Bauunternehmen erstellt zu haben. Diesen Rechnungen sollen in den meisten Fällen keinerlei tatsächlich erbrachte Leistungen zugrunde gelegen haben. Die bezahlten Rechnungsbeträge sollen nach Abzug einer “Provision” an die Unternehmen zurückgeflossen sein. Damit sollen illegale Gewinne realisiert und eingesetzte Schwarzarbeiten “entlohnt” worden sein, ohne die fälligen Abgaben abzuführen. Der bisher ermittelte Gesamtschaden betrage mindestens 35 Millionen Euro.