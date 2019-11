Regierung entlastet Betriebsrentner und Arbeitslosenversicherte

A German flag flutters in Berlin, Germany, July 2, 2018. REUTERS/Hannibal Hanschke

Meseberg (Reuters) - Die Bundesregierung entlastet Betriebsrentner, Arbeitnehmer und Arbeitgeber im kommenden Jahr um insgesamt 2,4 Milliarden Euro.

Das Bundeskabinett beschloss am Montag bei einer Klausur auf Schloss Meseberg bei Berlin, den Beitragssatz zum Jahresbeginn befristet bis Ende 2022 um 0,1 Prozentpunkte auf 2,4 Prozent eines Bruttolohns zu senken. Das hat ein Volumen von 1,2 Milliarden Euro. Die Änderung bei den Krankenkassenbeiträgen auf Betriebsrenten werde ab 2020 ebenfalls ein Entlastungsvolumen von 1,2 Milliarden Euro für die betroffenen Rentner haben.

“Ich hoffe, dass die betriebliche Altersvorsorge stärker in Fahrt kommt. Das hilft der Altersversicherung in Deutschland”, sagte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) in Meseberg. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sprach von einem “großen Entlastungspaket”. Beide betonten bei einem gemeinsamen Auftritt, dass die Sozialkassen die zusätzlichen Lasten angesichts voller Kassen stemmen könnten, die Finanzierung also solide sei.

Mit beiden Beschlüssen setzt die Koalition eine Absprache aus dem Kompromiss zur Einführung der Grundrente 2021 rasch um. Für Betriebsrenten oder auch Kapitalleistungen der betrieblichen Vorsorge wird vom kommenden Jahr an ein Freibetrag von 159,25 Euro monatlich eingeführt, für den keine Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung anfallen. Das soll auch für Einmalzahlungen aus Direktversicherungen gelten. Die Mindereinnahmen müssen die Krankenkassen zahlen. Bisher müssen Betriebsrentner auf ihre Versorgungsbezüge den vollen Beitragssatz von 14,6 Prozent plus Zusatzbeitrag entrichten, sobald sie die bisherige Freigrenze überschreiten. Dies gilt als Hindernis für die Attraktivität betrieblicher Altersvorsorge.

Spahn sprach davon, dass ein Drittel der Betriebsrentner künftig keinen Krankenkassenbeitrag mehr zahlten. Bei einem weiteren Drittel werde maximal 50 Prozent des bisherigen Beitrages liegen. Er verteidigte es als sozial gerecht, dass es für die Bezieher höherer Betriebsrenten nur eine geringere Entlastung um 300 Euro im Jahr geben soll. Die teilweise geforderte Rückabwicklung der 2003 eingeführten doppelten Beiträge sei angesichts hoher Milliardenkosten nicht möglich gewesen. “Das ist finanziell nicht zu stemmen”, betonte der Gesundheitsminister. Arbeitsminister Heil räumte ein, dass 2003 “Wunden geschlagen” worden seien. Aber die Übernahme der Kosten für eine Rückabwicklung sei für die Krankenkassen nicht zumutbar. Beide wehrten sich gegen die Kritik von Krankenkassen, dass die Reform nicht aus Steuermitteln, sondern von den Kassen selbst finanziert werden müsse. Heil setzte dem entgegen, die Kassen hätten von politischen Entscheidungen wie der Einführung der Mütterrente auch oft profitiert.

Die Senkung des Beitrages in der Arbeitslosenversicherung bringt die Bundesagentur für Arbeit bei der Haushaltsplanung in die roten Zahlen. Ihre Ausgaben könnten im kommenden Jahr die Einnahmen übersteigen. Ohne Beitragssenkung ging die Behörde bisher für 2020 von einem Überschuss von 100 Millionen Euro aus. Die nun von der Beitragssenkung aufgerissene Lücke muss sie aus ihren hohen Rücklagen schließen: Ende 2020 hat sie voraussichtlich 26,1 Milliarden Euro auf der hohen Kante. Heil verteidigte deshalb die Reform als finanzierbar.