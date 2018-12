Steigende Löhne erhöhen Arbeitskosten in Deutschland

Employees of German car manufacturer Porsche work chassis at the Porsche factory in Stuttgart-Zuffenhausen, Germany, January 26, 2018. REUTERS/Ralph Orlowski

Berlin (Reuters) - Steigende Löhne und Gehälter haben den Faktor Arbeit in Deutschland so stark verteuert wie seit einem Jahr nicht mehr.

Die Kosten je Arbeitsstunde stiegen im Sommerquartal binnen Jahresfrist um 2,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Während die Kosten für Bruttoverdienste um 2,7 Prozent zulegten, kletterten die Lohnnebenkosten um 2,5 Prozent.

Im internationalen Vergleich verteuerte sich Arbeit im Produzierenden Gewerbe und bei Dienstleistern mit 2,4 Prozent im zweiten Quartal in Deutschland genau so stark wie im Durchschnitt der Euro-Zone. In der EU gab es ein Plus von 2,8 Prozent. Die höchsten Wachstumsraten in der EU wiesen Rumänien (+12,4 Prozent), Lettland (+11,2 Prozent), Kroatien (+10,8 Prozent) und Litauen (+10,1 Prozent) auf - “allesamt Länder mit Arbeitskostenniveaus unterhalb von 10 Euro”, wie das Amt betonte. Im Vergleich dazu lag der EU-Durchschnitt 2017 bei 26,30 Euro. Deutschland kam mit 34,20 Euro Arbeitskosten je Stunde auf Rang sechs. Am höchsten liegen die Arbeitskosten mit 43,60 Euro in Dänemark.