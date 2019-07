Immobilienkonzern Aroundtown sammelt 600 Mio Euro ein

München/Berlin (Reuters) - Der Gewerbeimmobilien-Konzern Aroundtown hat 600 Millionen Euro frisches Kapital eingesammelt, um Zukäufe zu finanzieren.

Das im Nebenwerteindex MDax gelistete, vor allem in Deutschland und den Niederlanden aktive Unternehmen verkaufte 84 Millionen neue Aktien, wie es am späten Montagabend mitteilte. Zuvor hatte Aroundtown die Kapitalerhöhung wegen der großen Nachfrage um 100 auf 600 Millionen Euro aufgestockt. Das entspricht einer Erhöhung des Grundkapitals um rund sieben Prozent. Die Papiere wurden binnen weniger Stunden bei großen Investoren platziert. Sie wurden zu jeweils 7,15 Euro ausgegeben Die Aktie gab im Späthandel 3,5 Prozent auf 7,33 Euro nach.

Aroundtown hatte zuletzt mit dem Kauf von sieben “Center Parcs”-Feriendörfern für rund 900 Millionen Euro Schlagzeilen gemacht. Das Unternehmen hat in diesem Jahr bereits Immobilien für 2,5 Milliarden Euro gekauft, 1,5 Milliarden sollen bis Ende des Jahres noch hinzukommen. Im Juli hat Aroundtown bereits 1,9 Milliarden Euro am Anleihemarkt platziert. Mit dem Trikot-Sponsoring des Fußball-Bundesliga-Aufsteigers Union Berlin will das Unternehmen seinen Bekanntheitsgrad in Deutschland steigern. Aroundtown hält auch 39 Prozent am Wohnimmobilien-Konzern Grand City Properties.