Barley attackiert Kramp-Karrenbauer wegen Karnevals-Witz

German Justice Minister Katarina Barley attends a fraction meeting in Berlin, Germany October 16, 2018. REUTERS/Michele Tantussi

Vilshofen (Reuters) - Die SPD hat CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer vorgeworfen, sie habe mit einer Karnevals-Äußerung über Intersexuelle einen Witz auf Kosten einer Minderheit machen wollen.

Beim Politischen Aschermittwoch der Sozialdemokraten im bayerischen Vilshofen sagte die SPD-Spitzenkandidatin bei der Europawahl, Katarina Barley, von der Union gebe es in der Koalition keine eigenen Ideen und keine Konzepte. “Das einzige, was Du von denen hörst, sind despektierliche Schenkelklopfer wie jetzt von Annegret Kramp-Karrenbauer im Karneval.” Sie habe “billige Punkte” sammeln wollen mit “Flachwitzen über Menschen mit intersexueller Identität”.

Die Bundesjustizministerin war die Hauptrednerin bei der traditionellen Aschermittwoch-Veranstaltung der SPD. Sie sei überzeugte Karnevalistin, sagte die in Köln geborene Barley, die nun in Rheinland-Pfalz lebt und dort regelmäßig im Karneval unterwegs ist. “Plumpes Abgrenzen und Witze gegen Minderheiten sind das Letzte, was unsere Gesellschaft gebrauchen kann”, sagte Barley. “Der Karneval soll sich an den Mächtigen abarbeiten, an den Politikern, an den Unternehmen, an den Banken, aber nicht an denen, die ohnehin schon zu kämpfen haben.”