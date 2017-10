Im September weniger neue Asylsuchende in Deutschland

Syrian refugees arrive at the camp for refugees and migrants in Friedland, Germany April 4, 2016. The first group of Syrian refugees arrived in Germany by plane from Turkey under a new deal between the European Union and Ankara to combat human trafficking and bring migration under control, German police said on Monday. REUTERS/Kai Pfaffenbach TPX IMAGES OF THE DAY

Berlin (Reuters) - Die Zahl der neu ankommenden Asylsuchenden in Deutschland ist im September zurückgegangen. Es seien 14.688 Neuankömmlinge registriert worden, teilte das Bundesinnenministerium am Mittwoch in Berlin mit. Das sind 1624 weniger als im August, in dem bislang die meisten Menschen in diesem Jahr in die Bundesrepublik kamen. Ministeriumssprecher Johannes Dimroth sagte, damit habe sich die Zahl der neuen Asylsuchenden ein Stück weit abgeflacht. Trendaussagen für die nächsten Monate traue er sich aber nicht zu.

Insgesamt reisten seit Jahresbeginn 139.635 Asylsuchende in Deutschland ein. Die meisten stammen aus Syrien (35.383), dem Irak (15.425) und Afghanistan (9503), gefolgt von Eritrea (7365), Iran (5864) und der Türkei (5447). Auffallend an den Zahlen für September ist, dass Asylsuchende aus der Türkei inzwischen den dritten Platz einnehmen. So kamen im vergangenen Monat 3110 Menschen aus Syrien, 1864 aus dem Irak und 1016 aus der Türkei nach Deutschland, um Schutz zu beantragen.

Die Zahl der offenen Verfahren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) ging im September auf 99.334 Altfälle weiter zurück. Ende August waren es noch 114.202 anhängige Verfahren gewesen. Zum 31. August vergangenen Jahres waren sogar noch rund 576.500 Verfahren nicht entschieden gewesen.

Insgesamt wurden im September 16.520 Asylanträge gestellt. 35.127 Anträge wurden entschieden.

Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer sagte, die Bundesregierung wolle die Zahl der nach Europa und Deutschland flüchtenden Menschen reduzieren. Dazu würden Fluchtursachen bekämpft, und es werde entschlossen gegen kriminelle Schlepper vorgegangen sowie an einem besseren Schutz der europäischen Außengrenzen gearbeitet. Daher könne man heute sagen, dass sich Ereignisse von 2015 so nicht wiederholen würden. Damals waren Hunderttausende Menschen nach Deutschland eingereist.

Nach Angaben des Auswärtigen Amts wurden im ersten Halbjahr 60.000 Anträge auf Familiennachzug gebilligt. Im Jahr 2016 waren es etwa 100.000 und im Jahr davor 70.000 Anträge gewesen. Prognosen zur Entwicklung des Familiennachzugs wollte eine Ministeriumssprecherin nicht anstellen. Derzeit lieg nach ihren Angaben bei den Auslandsvertretungen 70.000 Terminbuchungen für einen Familiennachzug zu syrischen und irakischen Schutzberechtigten in Deutschland vor.