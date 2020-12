Abschiebestopp für Syrer in Deutschland läuft zum Jahresende aus

Head of the German Federal Police Dieter Romann, state secretary of the interior ministry Hans Georg Engelke and German Interior Minister Horst Seehofer hold a news conference on closing its borders with Austria, France and Switzerland from Monday in Berlin, Germany, March 15, 2020. REUTERS/Annegret Hilse

Berlin (Reuters) - Die Innenminister von Bund und Ländern haben sich nicht auf eine Verlängerung des generellen Abschiebestopps für Syrer in Deutschland verständigen können.

Dies teilte der Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Hans-Georg Engelke, am Freitag in Berlin zum Abschluss der Innenministerkonferenz von Bund und Ländern mit. Damit ist eine Abschiebung von Straftätern und Gefährdern nach einer Einzelfallprüfung zum Jahresanfang wieder grundsätzlich möglich. Derzeit leben laut Engelke rund 90 islamistische Gefährder mit syrischer Staatsangehörigkeit in Deutschland.

Für ein Ende des Abschiebestopps hatte sich vor allem Bundesinnenminister Horst Seehofer eingesetzt. Wegen des Bürgerkriegs in Syrien bestand seit 2012 ein genereller Abschiebestopp für Syrer, der mehrfach verlängert worden ist. Kritik an der Regelung gab es zuletzt nach der Messerattacke auf zwei deutsche Touristen im Oktober in Dresden, bei der einer der angegriffenen Männer starb. Tatverdächtig ist ein 20-jähriger Syrer, der Verbindungen zur islamistischen Szene haben soll. Er wurde zwei Wochen nach der Tat festgenommen.