Audi unterbricht E-Tron-Produktion in Brüssel

München (Reuters) - Nachschubprobleme zwingen Audi zu einem vorübergehenden Produktionsstopp seines Vorzeige-Elektroautos E-Tron in Brüssel.

Nach Kenntnis von Audi bestehe kein Zusammenhang mit dem Coronavirus, sagte ein Unternehmenssprecher am Freitag. Ursache seien vielmehr die bekannten Schwierigkeiten mit der Koordinierung der rund 300 Zulieferer beim Produktionshochlauf. Die Fertigung solle am kommenden Mittwoch wieder aufgenommen werden. Audi habe in Brüssel für insgesamt vier Tage Kurzarbeit beantragt.

Im Januar war aus Branchenkreisen bekanntgeworden, dass Audi mit Lieferschwierigkeiten bei Batteriekomponenten kämpft. Als Problem gilt in der ganzen Autobranche der verlässliche Bezug von Zellen als Kernbestandteilen der Batterien. Audi bezieht die Zellen von LG Chem und Samsung SDI. Der E-Tron ist seit März 2019 in Europa auf dem Markt, seit Sommer in den USA und seit Herbst in China. Im vergangenen Jahr wurden weltweit 26.000 Exemplare ausgeliefert.