Merkels Auschwitz-Besuch als Signal an Polen und jüdische Opfer

People walk past the "Arbeit Macht Frei" gate at the former Nazi German concentration and extermination camp Auschwitz in Oswiecim, Poland, December 6, 2019. REUTERS/Kacper Pempel

- von Andreas Rinke

Berlin (Reuters) - Die Erinnerung an die Ermordung der Juden in der NS-Zeit ist für Angela Merkel fester Bestandteil ihrer bisher 14-jährigen Amtszeit.

Bereits fünfmal hat sie die zentrale Gedenkstätte des Staates Israel an die Schoah in Yad Vashem besucht - allein viermal als Kanzlerin. Wenn Merkel am Freitag zum ersten Mal als Kanzlerin das frühere NS-Vernichtungslager Auschwitz besucht, schließt sich für sie ein Kreis - und löst Spekulationen über den Grund für den jetzigen Besuch aus.

Offizeller Anlass ist die Einladung zum zehnjährigen Bestehen der Stiftung Auschwitz-Birkenau, die von Deutschland finanziell unterstützt wird. Aber Einladungen erhält die Kanzlerin Hunderte pro Jahr. Doch zum einen jährt sich Ende Januar der 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz. Zum anderen stellt der Besuch zum jetzigen Zeitpunkt sicher, dass Merkel noch in ihrer Kanzlerschaft die größte Ermordungsstätte des Holocaust besuchen kann - wie die Kanzler Helmut Kohl und Helmut Schmidt vor ihr. Immerhin hatten die Debatten in der SPD Zweifel geweckt, ob die große Koalition noch bis 2021 halten wird. Als falsch werden dagegen in Berlin Vermutungen in Polen zurückgewiesen, dass Merkel ein Signal senden wolle, um polnische Reparationsforderungen gegen Deutschland abzuwenden. Diese Forderungen hatte die Bundesregierung schon zuvor als rechtlich völlig haltlos zurückgewiesen.

Dennoch wird der Besuch in Polen aufmerksam verfolgt. Denn gerade die jetzige nationalkonservative Regierung in Warschau hat mehrfach kritisiert, dass in Medien von “polnischen Vernichtungslagern” die Rede sei, und wollte entsprechende Äußerungen sogar strafrechtlich verfolgen lassen. Der Besuch der deutschen Kanzlerin, so heißt es in Regierungskreisen, mache klar, dass sie an keinerlei Relativierung der deutschen Schuld denke. Merkel wird daran erinnern, dass die Deutschen hier und den Nebenlagern wie Birkenau rund 1,1 Millionen Menschen ermordet hatten. Umso willkommener gilt in Berlin, dass auch der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki bei Merkels Besuch in Auschwitz dabei sein wird.

“IMMERWÄHRENDE VERANTWORTUNG”

Kampf gegen Antisemitismus und Bekenntnis zur deutschen Schuld ist für Merkel in ihrer gesamten politischen Laufbahn ein Thema gewesen: Schon 2003 schloss die damalige Vorsitzende der CDU-/CSU-Bundestagsfraktion nach antisemitisch kritisierten Äußerungen den CDU-Abgeordneten Martin Hohmann aus Fraktion und Partei aus. Sie besuchte 2009 das KZ Buchenwald, 2010 das KZ Ravensbrück und 2013 als erste deutsche Regierungschefin das KZ Dachau. “Aus dem Zivilisationsbruch der Schoah erwächst Deutschland eine immerwährende Verantwortung”, betonte die Kanzlerin etwa 2014 - jedem Versuch der Relativierung widersprach sie umgehend und erklärte auch den Schutz des Staates Israel zur deutschen Staatsräson. Immer wieder trifft sich die Kanzlerin mit Überlebenden des Holocaust - und mahnt, dass mit dem Tod der letzten Zeitzeugen eine andere Form der Erinnerungsarbeit nötig werde.

Erst im Oktober hatte Merkel den Theodor-Herzl-Preis des jüdischen Weltkongresses erhalten. WJC-Präsident Ronald Lauder würdigte die Kanzlerin dabei als “Hüterin der Zivilisation”, weil sie sich in ihrer gesamten politischen Karriere um die existenziellen Nöte jüdischer Menschen und des jüdischen Staates gekümmert habe.

Um die Gedenkarbeit in Auschwitz dauerhaft zu sichern, will die Stiftung nun einen Fonds von 120 Millionen Euro aufbauen. Deutschland will bis zu 60 Millionen beisteuern, davon trägt der Bund wiederum 30 Millionen Euro, auch die Länder wollen sich beteiligen. Aber die Anwesenheit der Kanzlerin bei der Zehn-Jahres-Feier könnte auch andere Staaten dazu bringen, die Erinnerungskultur mitzufinanzieren, hofft man bei der Stiftung.