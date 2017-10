Flüchtlingskoordinator wird Merkels außenpolitischer Berater

The Chancellery is pictured in Berlin, Germany, January 21, 2016. REUTERS/Fabrizio Bensch

Berlin (Reuters) - Der Jurist Jan Hecker wird neuer außen- und sicherheitspolitischer Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Dies bestätigte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch in Berlin. Hecker war in den vergangenen zwei Jahren Flüchtlingskoordinator im Kanzleramt und hat in dieser Funktion maßgeblich die Migrationsabkommen mit afrikanischen Staaten vorangetrieben.

Hecker war von 2011 bis 2015 Richter am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, bevor er ins Kanzleramt geholt wurde, um die Abstimmung der Ressorts in der Flüchtlingskrise besser zu koordinieren. Er begleitete Merkel danach auf mehreren Auslandsreisen, bei denen Migrationsthemen im Vordergrund standen.

Vor allem Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) kennt den frankophilen Juristen aus seiner Zeit als Staatssekretär im Bundesinnenministerium. Der dreifache Familienvater hat über französische Europapolitik promoviert und war 1999 ins Innenministerium gekommen.

Hecker folgt Christoph Heusgen nach, der als deutscher UN-Botschafter nach New York gegangen ist. Heusgen hatte Merkel in den ersten zwölf Jahren ihrer Kanzlerschaft beraten. Mit dem Juristen bricht Merkel nun ein zweites Mal mit der Tradition, die außen- und europapolitischen Positionen im Kanzleramt mit einem Diplomaten zu besetzen. Ihr europapolitischer Berater Uwe Corsepius ist Ökonom.

Die Kanzlerin kenne und schätze Hecker aus seiner bisherigen Tätigkeit, sagte Demmer. Seine Funktion als Leiter des Koordinierungsstabs Flüchtlingspolitik werde er zunächst beibehalten.