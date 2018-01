Özdemir - Autobauer und Regierung setzen "Made in Germany" auf Spiel

Berlin (Reuters) - Nach dem jüngsten Skandal um fragwürdige Abgastests hat der Grünen-Politiker Cem Özdemir Bundesregierung und Autobauer kritisiert.

“Die aktuellen Meldungen und die Betrügereien sind unfassbar. Die Verantwortlichen setzen das wertvolle Label ‘Made in Germany’ leichtfertig aufs Spiel”, sagte der Ex-Parteichef laut einem Vorab-Bericht der “Rheinischen Post”. “Auch die völlig unzureichenden Reaktionen der Bundesregierung schaden dem Ansehen unseres Wirtschaftsstandorts.” Er rate den Autobauern und der Bundesregierung dringend, die “Verteidigungsschlacht für fossile Kraftstoffe” zu beenden. Viele in der Autoindustrie hätten sich zu lange auf falsche Freunde in der Bundesregierung verlassen.

Wegen des Skandals hatte Volkswagen am Dienstag seinen Cheflobbyisten und früheren Vize-Regierungssprecher Thomas Steg bis zur vollständigen Aufklärung von seinen Aufgaben entbunden. [L8N1PP38N]