EU-Kommission - Hoffen auf Antworten aus Deutschland zu Abgas-Versuchen

Berlin (Reuters) - Die EU-Kommission hofft auf umgehende Antworten aus Deutschland auf die jüngsten Berichte über Abgasversuche eines Forschungsvereins hiesiger Autobauer an Affen und Menschen.

Die Kommission kenne die entsprechenden Medienberichte dazu, erklärte eine Sprecherin am späten Montagabend. Man hoffe, dass “der Minister des betreffenden Landes” in der Lage sein werde, bei einem Treffen mit seinen Amtskollegen am Dienstag im Brüssel zu erklären, was dort passiert sei.

Berichte über Abgasversuche eines Forschungsvereins der Autobauer an Affen und Menschen hatten am Montag Empörung bei Politik und Unternehmen ausgelöst.