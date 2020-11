Autolobby fordert Subventionen beim Ausbau des E-Ladenetzes

Hamburg (Reuters) - Nach der erneuten Milliardenförderung der Bundesregierung beim Hochfahren der E-Mobilität dringt die Autobranche auf Finanzhilfen auch beim Ausbau der Ladeinfrastruktur.

A traffic sign pointing to a parking site for electric vehicles is pictured in Ostfildern near Stuttgart, Germany, August 19, 2019. Picture taken August 19, 2019. REUTERS/Ralph Orlowski