Diesel-Zulassungen in Deutschland im Sinkflug

Hamburg (Reuters) - Der Absatz von Dieselautos in Deutschland ist zu Jahresbeginn stark gesunken.

Die Verkäufe der Selbstzünder seien im Januar binnen Jahresfrist um 17,6 Prozent auf rund 89.800 Fahrzeuge zurückgegangen, teilte der Verband der Automobilindustrie (VDA) am Freitag mit. Der Diesel-Anteil an den Pkw-Zulassungen schrumpfte auf 33 Prozent, zwölf Prozentpunkte niedriger als vor einem Jahr. Dieselautos verkaufen sich seit Monaten wegen der drohenden Fahrverbote schlecht. Dagegen zieht die Nachfrage nach Benzinern an.

Insgesamt kamen laut VDA im Januar 269.400 Neuwagen auf die Straßen, zwölf Prozent mehr als vor einem Jahr. Der Verband rechnet allerdings nicht damit, dass sich das hohe Tempo in den nächsten Monaten fortsetzen wird. Nach seiner letzten Prognose geht der VDA für 2018 mit einem Rückgang der Pkw-Nachfrage um zwei Prozent auf rund 3,4 Millionen Fahrzeuge aus.

Der Auftragseingang im Inland lag zu Jahresbeginn deutlich über dem Vorjahr. Im Januar hätten neun Prozent mehr inländische Kunden Fahrzeuge bestellt, teilte der VDA mit. Aus dem Ausland seien vier Prozent mehr Aufträge eingegangen. In den Pkw-Werken der deutschen Hersteller liefen 458.700 Fahrzeuge von den Produktionsbändern, etwa soviele wie im Vorjahresmonat. Ins Ausland wurden 353.700 Wagen exportiert, gut ein Prozent plus.

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) verschob unterdessen die für Freitag geplante Veröffentlichung der Zulassungsstatistik auf kommende Woche. Eine Sprecherin der Behörde sagte, die Zahlen müssten erst aufgearbeitet werden.