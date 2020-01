Ifo - Krise in Autoindustrie dämpfte Wachstum 2019 um 0,75 Punkte

FILE PHOTO: Employees of German car manufacturer Porsche work on a Porsche 911 at the Porsche factory in Stuttgart-Zuffenhausen, Germany, February 19, 2019. REUTERS/Ralph Orlowski -/File Photo

Berlin (Reuters) - Die Krise in der Autoindustrie hat dem Ifo-Institut zufolge die deutsche Konjunktur viel Wachstum gekostet.

“Diese Schwäche dürfte den Anstieg der Wirtschaftsleistung 2019 um etwa 0,75 Prozentpunkte gedämpft haben”, sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser am Montag. “Dabei haben wir die Zulieferungen aus anderen Branchen berücksichtigt.” Auch wegen der schwächelnden deutschen Vorzeigebranche dürfte das Bruttoinlandsprodukt im abgelaufenen Jahr mit 0,6 Prozent so langsam gewachsen sein wie seit 2013 nicht mehr, sagen von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen voraus.[L8N29I15T] 2018 hatte es noch ein Plus von 1,5 Prozent gegeben.

“Auch auf dem Arbeitsmarkt hinterlässt der Strukturwandel jetzt seine Spuren”, sagte Wollmershäuser. Seit Anfang 2019 habe die Beschäftigtenzahl im Kraftfahrzeugbau saisonbereinigt um 1,3 Prozent abgenommen. Zudem meldeten rund 14 Prozent der Automobilfirmen bei einer Ifo-Umfrage im Dezember Kurzarbeit. Das liegt deutlich über dem Schnitt der übrigen Industrie, der bei sieben Prozent lag. Für die kommenden drei Monate erwarten sogar 19 Prozent der Unternehmen in der Autobranche Kurzarbeit.

“Interessanterweise stieg gleichzeitig die Nachfrage nach deutschen Autos 2019”, betonte der Münchner Ökonom. “Die Kunden wurden aber nicht aus der inländischen Produktion bedient.” Diese schrumpfte im vergangenen Jahr um 8,9 Prozent, nachdem sie bereits 2018 um 9,3 Prozent zurückgegangen sei. “Vielmehr weitete die Branche die Produktion deutscher Marken an Standorten außerhalb Deutschlands aus und führte die Autos dann nach Deutschland ein”, so Wollmershäuser. Eine mögliche Ursache für die Produktionsverlagerungen sei ein vermehrtes Umrüsten deutscher Standorte auf die Herstellung von Elektroautos. “In der Übergangsphase fällt das Angebot an neu produzierten Pkw in Deutschland weg, und die vormals an den deutschen Standorten produzierten Pkw mit herkömmlichen Antrieben werden in anderen europäischen Ländern hergestellt”, sagte Wollmershäuser.