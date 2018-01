Abgasmanipulation - Grünen-Politiker wirft Merkel Scheinheiligkeit vor

Berlin (Reuters) - Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer hat Bundeskanzlerin Angela Merkel und Verkehrsminister Christian Schmidt wegen ihrer Kritik an Abgasversuchen an Menschen und Tieren Scheinheiligkeit vorgeworfen.

Wenn beide sich über solche Tests nun in der Öffentlichkeit empörten, finde er das “absolut bigott”, sagte Krischer am Dienstag im Deutschlandfunk. Schließlich seien die beiden mitverantwortlich dafür, dass bei der Begrenzung der Stickoxid-Emissionen von Dieselfahrzeugen in Städten kaum etwas geschehen sei. Das komme einem “Realexperiment an 80 Millionen Bürgern” mit Grenzwertüberschreitungen gleich, für die auch die Regierung eine Mitschuld trage. Der Autoindustrie warf er “Tricksen und Betrügen” bei der Begrenzung der Schadstoffemissionen vor.

Krischer bemängelte, es habe viel zu lange einen “Kuschelkurs” weiter Teile der Politik gegenüber der Autoindustrie gegeben, der endlich beendet werden müsse. Er räumte in diesem Zusammenhang ein, dass man sich auch vom Grünen-Regierungschef in Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, “an der einen oder anderen Stelle schon einmal ein deutlicheres Wort” wünschen würde.

Berichte über Abgasversuche eines Forschungsvereins der Autobauer an Affen und Menschen hatten am Montag Empörung bei Politik und Unternehmen ausgelöst. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel übte heftige Kritik.