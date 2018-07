Probleme mit Güterverkehr und Pünktlichkeit kippen Bahn-Gewinnplan

Berlin (Reuters) - Die Deutsche Bahn bekommt die Dauerprobleme beim Schienengüter-Verkehr und der Pünktlichkeit nicht in den Griff und muss ihre Gewinnplanung für dieses Jahr eindampfen.

The Deutsche Bahn main train station "Hauptbahnhof" in Wiesbaden, Germany, June 2, 2017. REUTERS/Ralph Orlowski

Im Jahr 2018 werde nur noch mit einem Betriebsgewinn von 2,1 Milliarden Euro statt wie bisher mindestens 2,2 Milliarden Euro gerechnet, teilte der Konzern am Mittwoch zur Halbjahresbilanz in Berlin mit. Als Grund nannte die Bahn zusätzliche Ausgaben für mehr Pünktlichkeit von 100 Millionen Euro. Im Fernverkehr war in den ersten sechs Monaten nicht einmal jeder achte Zug mit weniger als sechs Minuten Verspätung unterwegs. Dabei stieg die Zahl der Fahrgäste weiter. Die Güterbahn DB Cargo rutschte trotz jahrelanger Sanierungsbemühungen wieder in die roten Zahlen.

Im ersten Halbjahr 2018 ging so der Betriebsgewinn (Ebit - Gewinn vor Zinsen und Steuern) um über 17 Prozent auf 974 Millionen Euro zurück. Der Umsatz stieg dagegen um gut zwei Prozent auf 21,5 Milliarden Euro.