Bahn erhöht Preise im Fernverkehr um rund zwei Prozent

Berlin (Reuters) - Bahnfahren mit ICE und IC wird im nächsten Jahr teurer. Die Deutsche Bahn erhöht die regulären Ticketpreise zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember um 1,9 Prozent, wie der Staatskonzern am Montag in Berlin mitteilte. In der ersten Klasse klettern die Tarife um durchschnittlich 2,9 Prozent. Die Preise für die Bahncards 50 und 25 bleiben dagegen ebenso stabil wie die für Platzreservierung (4,50 Euro) und die Sparpreise. Die Erhöhung entspricht damit in etwa der aus dem vergangenen Jahr. Zuvor waren die Preise mehrere Jahre unverändert geblieben, weil die Bahn die Konkurrenz durch Fernbusse zu spüren bekam. Der Verzicht auf Preiserhöhungen sowie zahlreiche Sonderangebote und Sparpreise haben inzwischen aber die Züge wieder gefüllt. Auch dieses Jahr wird mit einem Passagierrekord in ICE und IC gerechnet.

An Intercity Express ICE train of Deutsche Bahn AG is pictured on the new new rail line connecting Berlin and Munich in Goldinsthal near Erfurt, Germany June 14, 2017. REUTERS/Ralph Orlowski

NEUE VERBINDUNGEN SOLL BAHN MILLIONEN NEUE KUNDEN BRINGEN

Der Trend soll sich fortsetzen, weil die Bahn ab Dezember zahlreiche neue Verbindungen anbieten wird. Der Konzern spricht von der größten Angebotsverbesserung in der Geschichte des Unternehmens. So soll eine neue Hochgeschwindigkeitstrasse die Fahrzeit zwischen Berlin und München um rund zwei Stunden auf unter vier Stunden drücken. Damit will man nicht nur dem Autoverkehr Konkurrenz machen, sondern auch Flugreisende als Kunden gewinnen. Die Bahn rechnet mit einer Verdopplung ihrer jährlichen Passagierzahl auf 3,6 Millionen auf dieser Strecke. 35 Züge sollen täglich dort unterwegs sein.

Die neue Trasse Berlin-München macht es zudem möglich, dass auch andere Städte entlang der Strecke besser und schneller erreichbar sind. Insgesamt 17 Millionen Kunden würden davon profitieren, sagt die Bahn. Zwischen Berlin und Frankfurt sollen ein Drittel mehr Züge fahren.

Im Rahmen der Ausweitung des Angebots soll auch der neue ICE-4 auf die Schiene kommen. Er wird zunächst zwischen Hamburg und München sowie Hamburg und Stuttgart eingesetzt. Dies ist mit rund 10.000 Reisenden pro Tag eine der stärksten genutzten Verbindungen der Bahn.

Fortsetzen will die Bahn ihr Konzept, die Fahrpreise je nach Reisetag unterschiedlich zu gestalten. So können auf bestimmten Verbindungen Tickets etwa am Freitag oder Sonntag teurer sein als unter der Woche.

Von den Preiserhöhungen ausgenommen bleibt die Strecke zwischen Karlsruhe und Basel. Bei Bauarbeiten war dort die Rheintalbahn abgesackt und hatte für massive Verspätungen im Personen- und auch im Güterverkehr gesorgt.

Da Sparpreise sowie Bahncards 25 und 50 nicht teurer werden, spricht die Bahn von einer durchschnittlichen Preiserhöhung für die Kunden von 0,9 Prozent. Sie argumentiert, das reguläre Ticket - inzwischen Flexticket genannt - werde immer weniger genutzt. Zuletzt waren damit etwa 40 Prozent der Reisenden unterwegs.