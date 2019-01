Verkehrsministerium macht Druck auf Bahn-Vorstand

German Transport Minister Andreas Scheuer attends a weekly cabinet meeting in Berlin, Germany, January 9, 2019. REUTERS/Fabrizio Bensch

Berlin (Reuters) - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) macht vor einem Krisen-Treffen zur Lage der Bahn Druck auf Vorstandschef Richard Lutz.

“Der Minister erwartet, dass sich die Qualität auch spürbar schon im ersten Halbjahr verbessert”, sagte ein Ministeriumssprecher am Freitag in Berlin. Dabei gehe es um die Pünktlichkeit, den Einsatz der Züge und betriebliche Abläufe. “Es muss sich insgesamt für die Kunden spürbar etwas verbessern - und zwar zügig.” Man erwarte entsprechende Vorschläge des Bahn-Vorstandes. Scheuer und die Bahn-Spitze wollen sich am Dienstag treffen.

Jeder vierte Fernzug war 2018 verspätet. Das Ziel der Bahn von 82 Prozent pünktlicher Züge wird der Konzernplanung zufolge nun nicht vor 2025 zu erreichen sei. Voraussetzung dafür sind milliardenschwere Investitionen. Woher das Geld für den hoch verschuldeten Staatskonzern kommen soll, ist bislang unklar.