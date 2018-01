Stuttgart21 soll erst 2025 fertig werden und rund acht Mrd Euro kosten

Berlin (Reuters) - Das umstrittene Bahnhofsprojekt Stuttgart21 wird noch später fertig als zuletzt gedacht und zudem deutlich teurer.

Mittlerweile werde von einer Inbetriebnahme 2025 ausgegangen, erklärte die Deutsche Bahn nach einer Aufsichtsratssitzung am Freitag in Berlin. Die Kosten sollen etwa 7,7 Milliarden Euro betragen, wobei die Planer wegen weiterer Risiken noch einen Puffer von einer halben Milliarde Euro vorgesehen haben. So ergibt sich ein Finanzierungsrahmen von insgesamt 8,2 Milliarden Euro. Ein Gutachten hatte Ende des vergangenen Jahres Kosten von gut 7,5 Milliarden Euro und einen Finanzierungsrahmen von knapp acht Milliarden Euro nahegelegt. Zudem gingen die Experten von einer Inbetriebnahme nicht vor 2024 aus. 2013 war das Projekt noch auf 6,5 Milliarden Euro kalkuliert worden.

Rund um das Vorhaben tauchten zudem weitere Probleme und Kosten auf: So wird die Hochgeschwindigkeitstrasse Wendlingen-Ulm zur Anbindung von Stuttgart um 500 Millionen Euro teurer und soll nun insgesamt 3,7 Milliarden Euro kosten. Zudem wird die Trasse erst 2022 fertig. Allerdings gilt die Funktion der Neubaustrecke ohne die parallele Inbetriebnahme von Stuttgart21 ohnehin als stark eingeschränkt.