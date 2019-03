DVB Bank verkauft Luftfahrtgeschäft an Japaner

Frankfurt (Reuters) - Die zum DZ-Bank-Konzern gehörende DVB Bank verkauft ihr Geschäft mit Flugzeugkrediten wie erwartet nach Japan.

Wie das Institut am Freitag in Frankfurt mitteilte, wird das gesamte rund 5,6 Milliarden Euro schwere Kreditportfolio von der Mitsubishi UFJ Financial Group übernommen. Über den Kaufpreis machten beide Geldhäuser keine Angaben. Es wird erwartet, dass der Verkauf in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen wird. Reuters hatte bereits Mitte November berichtet, dass die Japaner im Rennen um das Kreditportfolio in Führung liegen.

Die DVB Bank hatte bereits vor Weihnachten ihr Finanzierungsgeschäft für Lokomotiven, Güterwaggons und andere Schienen-Transportmittel an die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) veräußert. Das Zentralinstitut der deutschen Volks- und Raiffeisenbanken will sich von ihrer wegen fauler Schiffskredite kriselnden Tochter DVB trennen. Deshalb hatte sie deren drei Teile, die Schiffsfinanzierung, die Luftfahrtfinanzierung und das Eisenbahnportfolio zum Verkauf gestellt.