Sparkasse und Volksbank legen Filialen im Taunus zusammen

Frankfurt (Reuters) - Zum ersten Mal in Deutschland legen eine Sparkasse und eine konkurrierende Volksbank ihre Filialen im großen Stil zusammen.

Rund 50 Zweigstellen der Taunus-Sparkasse und der Frankfurter Volksbank im Speckgürtel der Finanzmetropole sollen künftig unter dem Namen “Finanzpunkt” gemeinsam betrieben werden, wie die beiden Institute am Freitag bestätigten. Die Logos von Sparkasse und Volksbank an den Zweigstellen verschwinden. Die “Finanzpunkte” werden an vier Tagen pro Woche wechselweise von Mitarbeitern der Sparkasse und der Volksbank bedient. Die Geldautomaten können von Kunden beider Institute genutzt werden. Das Magazin “Der Spiegel” und die “Welt am Sonntag” hatten über die Pläne als erstes berichtet.

In die Um­gestaltung der Filialen wollen die Banken fünf Millionen Euro investieren. Von der Zusammenlegung erhoffen sie sich jeweils Einsparungen in einstelliger Millionenhöhe, weil Filialen geschlossen und weniger Mitarbeiter gebraucht werden. Immer weniger Bankkunden in Deutschland nutzen Filialen, doch wollen vor allem ältere aber nicht ganz auf eine persönliche Anlaufstelle verzichten. Die Commerzbank, die mit rund 1000 Filialen eines der dichtesten Netze in Deutschland betreibt und stets für dessen Sinnhaftigkeit plädiert hatte, erwägt laut Insidern eine Ausdünnung.

Die Taunus-Sparkasse und die Frankfurter Volksbank wollen sich zu ihren Plänen am Dienstag (3. September) genauer äußern. Die Taunus-Sparkasse betreibt bisher nach eigenen Angaben 45 Zweigstellen in den Kreisen Main-Taunus und Hochtaunus, die im Umland der Finanzmetropole Frankfurt liegen und zu den reichsten Regionen Deutschlands gehören. Die Frankfurter Volksbank deckt neben der Stadt auch nahezu die gesamte Region ab; sie ist die zweitgrößte Volksbank in Deutschland.

Ganz neu sind gemeinsame Filialen und Geldautomaten von Genossenschaftsbanken und Sparkassen nicht. Bisher gibt es sie aber nur an einzelnen Standorten vor allem in ländlichen und schwach besiedelten Gegenden, in denen sie sonst aufgegeben werden müssten.