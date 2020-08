Deutschland fördert Batteriezellfabrik in Schweden - VW und BMW profitieren

A general view during a session of the lower house of parliament Bundestag, in Berlin, Germany July 1, 2020. REUTERS/Fabrizio Bensch

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung sichert mit einer staatlichen Garantie die Finanzierung einer riesigen Batteriezellfabrik in Schweden ab, an der Volkswagen und BMW beteiligt sind.

Dafür werde eine sogenannte UFK-Garantie für Auslandsprojekte genutzt, teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Montag in Berlin mit. “Die UFK-Garantie sichert im Rahmen der Gesamtfinanzierung einen von Banken ausgereichten Kredit in Höhe von 525 Millionen US-Dollar gegen den Ausfall von politischen und wirtschaftlichen Risiken bis zu einer Höhe von 80 Prozent ab.”

Hintergrund ist die Kooperation von BMW und VW mit Northvolt, einem schwedischen Lieferanten von Batteriezellen. Diese spielen bei Elektroautos und bei der Energiewende eine wichtige Rolle. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will ein Drittel der weltweiten Produktion nach Europa holen und stellt dafür Milliardenbeträge zur Förderung bereit.

Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums können sich VW und BMW über die Kooperation mit Northvolt Batteriezellen auf Lithium-Ionen-Basis sichern. Die Anlage in Schweden diene zudem als Pilotprojekt für ein Joint Venture von Northvolt und VW in Salzgitter, welches ab 2024 in Betrieb gehen solle.

Das Projekt in Schweden ist laut Wirtschaftsministerium bei voller Auslastung eines der größten Batteriezellfertigungen in Europa. “Neben Deutschland beteiligen sich auch Frankreich, Japan, Korea und die Europäische Investitionsbank an der Gesamtfinanzierung.”