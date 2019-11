Altmaier erwartet 2024 serienmäßige Batteriezellen-Produktion in Deutschland

German Minister of Economy and Energy Peter Altmaier attends a news conference on the development and production of European batteries in Paris, France, May 2, 2019. REUTERS/Benoit Tessier

Berlin (Reuters) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier rechnet hierzulande mit einer serienmäßigen Produktion von Batteriezellen in den nächsten fünf Jahren.

“Ich gehe davon aus, dass wir spätestens 2024 die ersten Batteriezellen in Deutschland herstellen werden und zwar in einem industriellen Maßstab”, sagte der CDU-Politiker am Freitag in Berlin. In Europa - konkret in Frankreich - werde dies schon 2022 der Fall sein. Damit soll Europa unabhängiger von asiatischen Herstellern werden.

Batteriezellen spielen bei Elektroautos und bei der Energiewende eine wichtige Rolle. Altmaier will ein Drittel der weltweiten Batteriezellen-Produktion nach Europa holen. Tausende Jobs sollen so entstehen. Deutschland will für die Förderung in diesem Bereich eine Milliarde Euro bereitstellen.

An dem ersten Projekt sind unter anderem der französische Autobauer Peugeot und dessen deutsche Tochter Opel sowie der Batteriehersteller Saft beteiligt. Altmaier sagte, hier warte sein Ministerium auf die Genehmigung aus Brüssel. Beim zweiten Projekt mit zehn deutschen Firmen sowie Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus weiteren zehn europäischen Ländern seien die nötigen Informationen gerade an die EU-Kommission übermittelt worden. “Es ist damit aufs Gleis gesetzt.”