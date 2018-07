Deutscher Bau erzielt Auftragsrekord

Berlin (Reuters) - Die deutsche Baubranche jagt von Rekord zu Rekord.

A construction site is pictured in Berlin, Germany May 31, 2018. REUTERS/Axel Schmidt

Die Aufträge der Betriebe mit mindestens 20 Beschäftigten stiegen im Mai binnen Jahresfrist um zehn Prozent auf nominal sieben Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. “Damit ist der höchste jemals gemessene Wert an Aufträgen in einem Mai erreicht worden.” Nach den ersten fünf Monaten summierte sich das Plus auf 7,5 Prozent. Klammert man die unterschiedliche Zahl von Arbeitstagen und steigende Preise aus, steht hier ein Plus von 3,3 Prozent zu Buche.

Das Baugewerbe boomt schon seit einigen Jahren. Denn zum einen erfüllen sich viele private Häuslebauer dank niedriger Zinsen, höherer Löhne und mehr Job-Sicherheit den Traum der eigenen vier Wände. Zum anderen stecken Investoren - mangels attraktiver Anlagemöglichkeiten - verstärkt Geld in den Immobilienmarkt.