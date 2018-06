CDU-Präsidium sauer über Seehofer-"Nebenabsprache" bei Baukindergeld

Berlin (Reuters) - Im CDU-Präsidium gibt es neuen Unmut über CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer.

German Interior Minister Horst Seehofer news conference in Berlin, Germany, June 20, 2018. REUTERS/Hannibal Hanschke

In der Präsidiumssitzung sei kritisiert worden, dass Seehofer sich in einer “Nebenabsprache” mit der SPD auf die Kappung des geplanten Baukindergeldes geeinigt habe, hieß es am Montag in Unionskreisen. Die CDU will das nicht hinnehmen und dies im Koalitionsausschuss mit CSU und SPD am Dienstag ansprechen. Das Baukindergeld war ein Kernversprechen im Unions-Bundestagswahlkampf gewesen.

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles hatte am Samstag gesagt, dass es eine Verständigung zwischen dem SPD-geführten Finanz- und dem Seehofer-Ministerium gebe, das auch für Bauen zuständig ist. Demnach soll eine Familie mit zwei Kindern die Förderung nur noch für Immobilien mit maximal 120 Quadratmetern Wohnfläche erhalten, für jedes weitere Kind kommen zehn Quadratmeter dazu. CDU-Politiker hatten dies bereits am Wochenende scharf kritisiert. “Es geht gar nicht, dass die CSU hier Nebenabsprachen ohne die CDU trifft”, hieß es am Montag in CDU-Kreisen. Die Beschränkung sei zudem völlig unsinnig, weil sie Familien in ländlichen Gebieten klar benachteilige. Dort sind Gebäude und Wohnungen oft größer als in Städten.

Das Baukindergeld liegt bei 1200 Euro pro Jahr und Kind und soll über einen Zeitraum von zehn Jahren gezahlt werden. Es soll dazu beitragen, schneller den in vielen Regionen fehlenden Wohnraum zu schaffen.