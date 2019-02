Weiterer Glyphosat-Prozess gegen Bayer in den USA gestartet

A woman uses a Monsanto's Roundup weedkiller spray without glyphosate in a garden in Ercuis near Paris, France, May 6, 2018. REUTERS/Benoit Tessier

San Francisco (Reuters) - In den USA hat am Montag ein weiterer Prozess gegen Bayer wegen der angeblich krebserregenden Wirkung seines Unkrautvernichters Glyphosat begonnen.

In ihrem Eröffnungsplädoyer erklärte die Anwältin des Klägers Edwin Hardeman in San Francisco, dass das glyphosathaltige Herbizid Roundup der Bayer-Tochter Monsanto ursächlich für die Krebserkrankung von Hardeman sei.

Bayer hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Der Anwalt für den Leverkusener Konzern, Brian Stekloff, sagte, es gebe keinen Zusammenhang zwischen Roundup und Krebserkrankungen. Die Zahl der Fälle von Non-Hodgkin-Lymphom sei in den 1990er Jahren, als der Gebrauch von Roundup merklich anstieg, stabil geblieben.

Der Fall des Kaliforniers Hardeman gibt die Richtung für mehr als 760 bei dem Gericht in San Francisco anhängige Verfahren vor. Als Erfolg für Bayer war gewertet worden, dass der Richter dem Antrag des Konzerns stattgegeben hatte, das Verfahren in zwei Phasen aufzuteilen. Dadurch kann der Kläger seine Vorwürfe, Monsanto habe versucht, Behörden und die öffentliche Meinung zu manipulieren, nicht schon am Anfang des Prozesses vorbringen. Sie kommen erst zum Tragen, wenn in der ersten Phase des Prozesses befunden wird, dass Glyphosat die Krebserkrankungen des Klägers ausgelöst hat und das Verfahren in eine zweite Phase geht. Einige umstrittene Dokumente will der Richter aber schon in der ersten Phase als Beweismittel zulassen.

Der Leverkusener Konzern, der den Glyphosat-Entwickler Monsanto im vergangenen Sommer für 63 Milliarden Dollar übernommen hatte, sieht sich in den USA wegen des Unkrautvernichtungsmittels mit mehr als 9300 Klagen konfrontiert. Das Unternehmen hat die Vorwürfe zurückgewiesen und verweist darauf, dass Zulassungsbehörden weltweit Glyphosat bei sachgemäßer Anwendung als sicher bewerteten. Monsanto war im vergangenen Jahr von einem kalifornischen Geschworenengericht zur Zahlung von 289 Millionen Dollar Schadenersatz an einen an Krebs erkrankten Mann verurteilt worden. Später wurde die Summe zwar auf 78 Millionen Dollar reduziert, doch Glyphosat wurde immer noch für die Krebserkrankung des Mannes verantwortlich gemacht. Die Bayer-Aktie hatte infolge des Urteils an der Börse massiv an Wert verloren.