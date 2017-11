Neuer Chef soll kränkelnde Bayer-Sparte gesunden lassen

Düsseldorf (Reuters) - Bayer hat seinem mit Umsatz- und Gewinnrückgängen kämpfenden Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten einen Chefwechsel verordnet.

The corporate logo of Bayer is seen at the headquarters building in Caracas March 1, 2016. REUTERS/Marco Bello/File Photo

Der Nestle-Manager Heiko Schipper solle im März in den Bayer-Vorstand einrücken, die bisherige Chefin Erica Mann räume ihren Posten vorzeitig zum 31. März und verlasse das Unternehmen, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Mann war die einzige Frau im siebenköpfigen Bayer-Vorstand. Der Niederländer Schipper ist bei Nestle für das Geschäft mit Babynahrung verantwortlich. Der 48jährige verfüge über Erfahrung in der Branche, bescheinigt ihm Bayer-Aufsichtsratchef Werner Wenning: “Wir sind davon überzeugt, dass er das Consumer-Health-Geschäft von Bayer erfolgreich führen wird.”

Auf Schipper kommt viel Arbeit zu. Das Geschäft mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten entwickele sich schwach, hatte Bayer-Chef Werner Baumann erst Ende Oktober eingeräumt. Weniger Absatz und höhere Herstellungskosten ergaben eine ungesunde Kombination. So brach der Umsatz beim Sonnenschutzmittel Coppertone fast 45 Prozent ein, was Bayer auf den harten Wettbewerb in den USA zurückführte. Dort greifen die Kunden für frei verkäufliche Arzneien nicht mehr so tief in die Tasche und wechseln zum Ärger von Bayer zur günstigeren Konkurrenz. Zugleich setzen große Drogerieketten - die in den USA auch rezeptfreie Medikamente verkaufen - die Pharmakonzerne unter Preisdruck. Der Umsatz der Sparte war im dritten Quartal um 7,4 Prozent eingebrochen, auch der operative Ertrag sank deutlich.