Beiersdorf setzt Fragezeichen hinter Mittelfrist-Gewinnziel

Flags of German personal-care company Beiersdorf are pictured at the annual shareholders meeting in Hamburg, Germany April 20, 2017. REUTERS/Fabian Bimmer

Düsseldorf (Reuters) - Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf stellt sein mittelfristiges Gewinnziel in Frage.

Der Konzern sei aktuell nicht in der Position, das in seiner Strategie Care+ vorgesehene Ziel einer Ebit-Marge des Konsumenten-Geschäfts rund um Nivea von 16 bis 17 Prozent bis zum Jahr 2023 zu bekräftigen, sagte Finanzchefin Dessi Temperley am Mittwoch im Gespräch mit Analysten. Beiersdorf befinde sich angesichts der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie in einer Phase der Unsicherheit. Insgesamt halte der Konzern aber an der 2019 vorgelegten Strategie Care+ fest, die auch auf zusätzliche Investitionen abzielt. Für 2020 rechnet Beiersdorf mit einer Umsatzrendite, die signifikant unter der des Vorjahres von rund 14,5 Prozent liegen wird.