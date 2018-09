Altmaier zu Übernahmen - Staat kann sich nicht immer heraushalten

Berlin (Reuters) - Deutschland kann sich laut Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier bei der Übernahme von strategisch wichtigen Firmen durch Ausländer nicht immer heraushalten.

German Economic Affairs and Energy Federal Minister Peter Altmaier addresses the media in Berlin, Germany, July 17, 2018. REUTERS/Fabrizio Bensch

“Wir arbeiten derzeit an einer Industriestrategie für die Bundesrepublik Deutschland, wo wir unsere Interessen klären wollen”, sagte der CDU-Politiker am Dienstag in Berlin. Es gehe Bereiche, in denen sich der Staat heraushalten müsse, und solche, in denen er es nicht könne. So suche er weiter nach einem Firmenkonsortium, um hierzulande eine eigene E-Batteriezellenfertigung zu stemmen. Subventionen auf ewige Zeiten werde es dabei aber nicht geben.

“Deutschland wird das offenste, liberalste Land der Welt bleiben, wenn es um Übernahmen geht”, ergänzte Altmaier. “Wir haben auch ein Interesse daran, genau hinzuschauen, wer sich um unsere kritischen Infrastrukturen kümmert und sie kaufen und übernehmen will.” Bundesbank-Chef Jens Weidmann hatte zuletzt Bestrebungen kritisiert, Firmenübernahmen aus dem Ausland schärfer zu regulieren. “Ich meine, wir sollten hier mit Augenmaß vorgehen und uns vor einem ‘Investitionsprotektionismus’ hüten.”