Staat trotz Rezessionsgefahr mit 45 Milliarden Überschuss

People carry their shopping bags in downtown Hamburg, Germany, January 25, 2018. REUTERS/Fabian Bimmer

Berlin (Reuters) - Der deutsche Staat steuert 2019 trotz drohender Rezession erneut auf einen Haushaltsüberschuss zu.

Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherung nahmen im ersten Halbjahr 45,3 Milliarden Euro mehr ein als sie ausgaben, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Ein Jahr zuvor waren es sogar fast 52 Milliarden Euro. Der Überschuss entspricht diesmal 2,7 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP). “Die Haushalte von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen konnten damit weiterhin insbesondere von einer günstigen Beschäftigungsentwicklung profitieren”, erklärten die Statistiker.

Dadurch legten die Einnahmen aus Sozialbeiträgen um 4,4 Prozent zu. Das Steueraufkommen - die wichtigste Einnahmequelle des Staates - wuchs hingegen mit 2,8 Prozent moderat. Entlastet wurden die Haushalte zudem durch sinkende Zinsausgaben, die wegen des sehr niedrigen Zinsniveaus und eines geringeren Schuldenstandes um 10,8 Prozent nachgaben.

Alle staatlichen Ebenen trugen in den ersten sechs Monaten zur positiven Entwicklung bei. “Der Bund hatte mit 17,7 Milliarden Euro den größten Finanzierungsüberschuss”, hieß es. Die Länder erzielten ein Plus von 12,7 Milliarden Euro, die Sozialversicherungen von 7,7 Milliarden und die Kommunen von 7,1 Milliarden Euro.

Derzeit häufen sich allerdings die schlechten Nachrichten für die deutsche Wirtschaft, was sich früher oder später auch in der Haushaltsbilanz niederschlagen dürfte. Im zweiten Quartal schrumpfte das BIP um 0,1 Prozent. Geht es auch im laufenden Sommerquartal nach unten, steckt Deutschland erstmals seit Jahren in einer Rezession.