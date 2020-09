OECD - Corona-Krise gefährdet Jobs von Personen mit niedrigem Bildungsabschluss

People work on a field of asparagus, for self harvesting, since seasonal workers are absent, as the spread of coronavirus disease (COVID-19) continues in Luebeck, Germany, April 22, 2020. REUTERS/Fabian Bimmer

Berlin (Reuters) - Die Industriestaaten-Organisation OECD warnt wegen der Corona-Krise vor einem Anstieg der Arbeitslosigkeit in Deutschland bei Personen mit niedrigem Bildungsabschluss.

“Die Arbeitslosigkeit könnte steigen, da die Wirtschaft Mühe hat, den durch den Lockdown ausgelösten Rückgang der Wirtschaftstätigkeit zu bewältigen”, heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Bericht “Bildung auf einen Blick 2020”. “Personen mit niedrigem Bildungsabschluss sind am stärksten gefährdet, da sie am wenigsten von Telearbeit profitieren dürften.”

Schon 2019, also noch vor der Pandemie, seien in Deutschland zwölf Prozent der jungen Erwachsenen mit einem Bildungsstand unterhalb des Sekundarbereichs II arbeitslos gewesen. Bei den 25- bis 34-Jährigen mit Hoch- oder Fachschulabschluss habe der Anteil hingegen nur drei Prozent betragen. “Deutschland mag einem Konjunkturabschwung gegenüber widerstandsfähiger wirken als die meisten Länder”, betonte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). So sei nach der Finanzkrise 2008 die Arbeitslosigkeit junger Erwachsener insgesamt deutlich geringer gestiegen als im OECD-Schnitt. “Die Auswirkungen der gegenwärtigen Krise könnten jedoch unterschiedlich ausfallen, da einige Sektoren der deutschen Wirtschaft stärker betroffen sind als andere”, warnte die OECD zugleich.

Sie sieht wegen der Krise die private Bildungsfinanzierung potenziell gefährdet. “In Deutschland stützt sich die Finanzierung beruflicher Bildung in hohem Maße auf Aufwendungen des privaten Sektors, die hauptsächlich von Betrieben und Unternehmen stammen”, heißt es in dem Bericht. 2017 seien im Sekundarbereich II 37 Prozent der Gesamtausgaben für die berufliche Bildung aus privaten Quellen finanziert worden. Der Durchschnitt der OECD-Länder liege dagegen nur bei 13 Prozent.