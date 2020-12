Biontech will bis Jahresende 12,5 Millionen Impfdosen in EU ausliefern

FILE PHOTO: The new logo of German biotech firm BioNTech is seen outside the company's headquarters in Mainz, Germany, September 17, 2020. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Frankfurt (Reuters) - Das Mainzer Biotechunternehmen BioNTech und sein US-Partner Pfizer wollen in der Europäischen Union bis Ende des Jahres 12,5 Millionen Dosen ihres Covid-19-Impfstoffs ausliefern.

Die EU-Mitgliedstaaten würden den Impfstoff innerhalb von fünf Tagen erhalten, sagte Vorstandsmitglied Sean Marett am Dienstag auf einer virtuellen Pressekonferenz. In Deutschland wird er in 25 Verteilzentren geliefert, von wo aus er weiter in die 294 Landkreise verteilt wird. Die EU-Lieferungen würden ausreichen, um 6,25 Millionen Menschen mit dem Vakzin, von dem zwei Dosen im Abstand von drei Wochen verabreicht werden müssen, zu impfen.

Die Europäische Kommission hatte das Mittel am Montag als ersten Covid-19-Impfstoff in der EU zugelassen. Viele EU-Länder, darunter auch Deutschland, wollen am 27. Dezember mit Impfungen beginnen.

Biontech bekräftigte, zusammen mit Pfizer noch in diesem Jahr bis zu 50 Millionen Dosen herstellen zu wollen und 2021 bis zu 1,3 Milliarden. Das Unternehmen ziehe aber alle Möglichkeiten in Betracht, um seine Produktion auszuweiten. Die im September von Novartis übernommene Anlage im hessischen Marburg soll nun bereits im Februar und damit früher als geplant an den Start gebracht werden. Biontech hatte ursprünglich angekündigt, die Anlage werde voraussichtlich im ersten Halbjahr 2021 voll betriebsbereit sein mit einer jährlichen Produktionskapazität von bis zu 750 Millionen Impfdosen.