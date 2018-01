Zeitung - Daimler und BMW fusionieren Carsharing-Töchter in Kürze

Hamburg (Reuters) - BMW und Daimler kommen bei der geplanten Zusammenlegung ihrer Carsharing-Dienste einem Zeitungsbericht voran.

Die Verhandlungen befänden sich auf der Zielgeraden, berichtete die “Frankfurter Allgemeine Zeitung” am Dienstag vorab. Bereits im Februar wollten die beiden Autobauer die Fusion der Carsharing-Gesellschaften bekanntgeben. Dabei sollten die Marken Drive Now von BMW und Car2Go von Daimler erhalten bleiben. Weder Daimler noch BMW äußerten sich. Sixt war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Über die Pläne der beiden Autobauer, sich gegen den amerikanischen Mitfahrdienst Uber in Europa zu verbünden, war bereits vor mehr als einem Jahr berichtet worden. Anfangs sperrte sich jedoch der Autovermieter Sixt dagegen, dem die Hälfte der Anteile von DriveNow gehören. Carsharing hat in den vergangenen Jahren starken Zulauf bekommen. Allerdings verdienen die Firmen bisher kaum etwas an der Kurzzeitmiete.