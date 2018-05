BVB verpflichtet Favre bis 2020 als Trainer

Düsseldorf (Reuters) - Nach wochenlangen Spekulationen hat der börsennotierte Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund (BVB) die Verpflichtung des ehemaligen Gladbach-Trainers Lucien Favre bestätigt.

Soccer Football - Europa League - OGC Nice Press Conference - Moscow, Russia - February 21, 2018 - Nice's coach Lucien Favre attends a press conference. REUTERS/Sergei Karpukhin

Ab Juli werde der Schweizer der neue Cheftrainer, sein Vertrag laufe bis Ende zum 30. Juni 2020, teilte der Tabellen-Vierte am Dienstag mit. “Die Verpflichtung von Lucien Favre als Trainer ist ein wichtiger Teil unseres sportlichen Neustarts in diesem Sommer”, sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

Der Traditionsclub hatte in der vergangenen Saison zunächst unter Peter Bosz und ab der Winterpause unter Ex-Köln-Trainer Peter Stöger nicht an die Erfolge der Vorjahre anknüpfen können. Der BVB flog bereits in der Gruppenphase aus der Champions League, blamierte sich in der Europa League und schied auch aus dem DFB-Pokal aus. Schwache Abwehrleistungen und fehlende Impulse im Angriff nach dem Abgang von Ousmane Dembele oder Pierre-Emerick Aubameyang sorgten auch in der Bundesliga für etliche Niederlagen.

Favre, zuletzt Trainer bei OGC Nizza, verpasste in der laufenden Saison mit dem Außenseiter nur knapp die Qualifikation für die Europa League. Der 60-jährige Schweizer hatte aber auch in der Bundesliga Erfolge zu verbuchen: So schaffte er mit Hertha BSC in der Saison 2008/09 Platz vier. Das gelang ihm auch 2011/12 mit Borussia Mönchengladbach, nachdem er die Mannschaft auf Tabellenplatz 18 übernommen und zunächst in der Relegation vor dem Abstieg gerettet hatte. “Der BVB zählt zu den interessantesten Klubs in ganz Europa, dazu freue ich mich auf die Rückkehr in die Bundesliga, die ich bestens kenne und auch in den zwei Jahren in Nizza immer im Blick behalten habe”, betonte Favre.