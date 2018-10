BDI - Bei ungeordnetem Brexit droht "massive Krise"

Berlin (Reuters) - Die deutsche Industrie warnt vor einer Krise durch einen ungeordneten Brexit.

Protesters gather for an anti-Brexit demonstration on the first day of the Conservative Party Conference in Birmingham, Britain, September 30, 2018. REUTERS/Darren Staples

“Ein harter Brexit wäre ein Desaster, das in Europa Zehntausende von Unternehmen und Hunderttausende von Arbeitnehmern auf beiden Seiten des Ärmelkanals in größte Schwierigkeiten brächte”, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Joachim Lang, am Dienstag in Berlin. Der nächste EU-Gipfel in zwei Wochen müsse einen Durchbruch in den Austrittsverhandlungen bringen. “Sonst läuft Europa Gefahr, in einen ungeordneten Brexit zu schlittern”, sagte Lang. “Eine massive Krise wäre die Folge.”

Viele Unternehmen müssten sich in diesen Tagen auf einen harten Brexit vorbereiten. Einige hätten bereits angekündigt, die Produktion in Großbritannien ab April ruhen zu lassen, da sie die Lieferwege nicht sicherstellen können. Andere verlagerten bereits ihre Firmenzentrale von der Insel, passten ihre Rechtsstrukturen an und suchten neue Transportwege.

Großbritannien will Ende März 2019 die EU verlassen. Die Austrittsmodalitäten sind derzeit noch unklar.