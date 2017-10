Merkel - Wollen bei Brexit Schaden für Deutschland minimieren

German Chancellor Angela Merkel during German Unification Day celebrations in Mainz, Germany, October 3, 2017. REUTERS/Kai Pfaffenbach TPX IMAGES OF THE DAY

Hannover (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel will bei den Brexit-Verhandlungen der EU sicherstellen, dass dabei möglichst geringer Schaden für Deutschland entsteht.

Die Entscheidung der Briten, die EU zu verlassen, sei traurig, sagte Merkel am Donnerstag in Hannover bei der Gewerkschaft IG BCE. “Diese Verhandlungen sind wichtig. Die werden wir führen”, sagte Merkel. “Und zwar auch so führen, dass möglichst wenig Schaden für uns hier in Deutschland entsteht.” Die anderen 27-Mitgliedstaaten seien “wirklich entschlossen”, Europa weiterzuentwickeln. Es habe in den vergangenen Monaten Fortschritte etwa in der Flüchtlings-, Migrations- und Verteidigungspolitik gegeben, die vor einem Jahrzehnt noch undenkbar gewesen wären.