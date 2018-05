Regierung will von Bundesfirmen Bericht zu Arbeitsverträgen

Berlin (Reuters) - Wegen der Einstellungs-Praxis der Post macht die Regierung Druck auf Firmen mit Bundesbeteiligung.

Der Bund werde von allen Firmen, in denen der Bund im Aufsichtsrat vertreten sei, nun einen Bericht über befristete Arbeitsverhältnisse anfordern, sagte eine Sprecherin von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) am Montag. Der Bund ist an mehr als 100 Firmen beteiligt. Auch SPD und Gewerkschaften nannten das Post-Vorgehen inakzeptabel: “Das ist eine Praxis, die nicht hinnehmbar ist”, sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Die Regierung werde nicht akzeptieren, dass bei Firmen mit Bundesbeteiligung Arbeitnehmer, wenn sie zu oft krank seien oder zu langsam arbeiteten, Probleme bekämen, eine unbefristete Stelle zu erhalten, kündigte er in der “Bild” an. Bahn und Telekom verwiesen auf eine grundsätzlich andere Praxis bei ihnen.

Finanzminister Scholz hatte bereits Sonntag angekündigt, er wolle die Post-Praxis nicht hinnehmen. Er wolle, dass bei allen Behörden und Folgebehörden des Bundes die Zahl der sachgrundlos befristeten Beschäftigungsverhältnisse geprüft würden. Außerdem sollten die Befristungsquoten gesenkt werden.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) beklagte, das Post-Vorgehen sei leider arbeitsrechtlich nicht angreifbar. Aber es sei moralisch höchst verwerflich, dass man die Entfristung von Verträgen an die Zahl der Kranken-Tage koppele, sagte DGB-Chef Reiner Hoffmann. Die “Bild am Sonntag” hatte ein internes Entfristungskonzept veröffentlicht, wonach auch Mitarbeiter, die mehr als zwei Autounfälle oder einen Schaden von über 5000 Euro verursacht hätten, keine unbefristete Anstellung bekommen sollen.

BAHN UND TELEKOM: BEFRISTETE JOBS NUR AUSNAHMEN

Die Deutsche Bahn als staatseigenes Unternehmen mit fast 200.000 Mitarbeitern in Deutschland erklärte, ihre Einstellungspolitik sei auf unbefristete Arbeitsverhältnisse ausgerichtet. “Mit deutlich über 95 Prozent liegt der Anteil unbefristeter Verträge seit Jahren auf hohem Niveau”, sagte eine Sprecherin. Das sei auch für die Bahn als Arbeitgeber wichtig. “Bei der Deutschen Bahn gilt zudem eine unbefristete, lebenslange Beschäftigungssicherung.” Nach der Ausbildung würden zum rund 95 Prozent der jungen Menschen übernommen. Auch die Deutsche Telekom, an der der Bund indirekt ebenfalls beteiligt ist, setzte sich von der Post ab: “Bei uns sind befristete Verträge die ganz große Ausnahme. Eine eventuelle Übernahme wird nicht von Fehltagen abhängig gemacht.”

Im Koalitionsvertrag haben Union und SPD vereinbart, dass sachgrundlose Befristungen von Arbeitsverhältnissen insgesamt eingedämmt werden. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) soll dafür Vorschläge vorlegen.