Bundesanwaltschaft - IS-Terrorverdächtige in NRW festgenommen

Düsseldorf (Reuters) - In Nordrhein-Westfalen sind vier mutmaßliche Mitglieder der Extremisten-Miliz “Islamischer Staat” wegen Terrorverdachts festgenommen worden.

Aufgrund von Haftbefehlen der Bundesanwaltschaft nahmen Spezialkräfte des Landes und Beamte des Polizeipräsidiums Düsseldorf in Essen, Neuss, Siegen und im Kreis Heinsberg die vier Männer aus Tadschikistan fest, wie die Karlsruher Behörde am Mittwoch mitteilte. Sie sollten noch im Tagesverlauf dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden, der über die Untersuchungshaft entscheidet.

Die vier Festgenommenen wie auch ein bereits Mitte März inhaftierter Tadschike werden dringend verdächtigt, sich im Januar 2019 der Extremisten-Organisation IS angeschlossen und in Deutschland eine Terrorzelle gegründet zu haben. Das Ziel der Beschuldigten sei es zunächst gewesen, nach Tadschikistan zu reisen und dort im Rahmen des bewaffneten Dschihad gegen die Regierung zu kämpfen. Davon hätten sie aber Abstand genommen und statt dessen Anschläge in Deutschland gegen Einrichtungen von US-Streitkräften oder auch Einzelpersonen geplant. Sie hatten dabei nach Angaben des Bundesanwaltschaft Kontakt mit zwei hochrangigen IS-Führungsmitgliedern in Syrien und Afghanistan und von ihnen entsprechende Anweisungen erhalten. Zur Finanzierung ihrer Planungen sowie des IS in Syrien hätten die Männer Geld in Deutschland gesammelt und das dann über Finanzagenten in der Türkei an die IS-Miliz transferiert.