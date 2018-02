Bundesbank-Gewinn gestiegen - 1,9 Milliarden Euro gehen an den Bund

Frankfurt (Reuters) - Nach einem mageren Jahr kann sich der Bund wieder über eine satte Überweisung der Bundesbank freuen.

Die deutsche Notenbank verdoppelte im vergangenen Jahr ihren Gewinn auf zwei Milliarden Euro, wie sie am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Davon fließen nach Rücklagendotierung 1,9 Milliarden Euro an den Bundeshaushalt. Im vergangenen Jahr waren es lediglich 400 Millionen Euro gewesen.

“Durch die höhere Überschussliquidität in Verbindung mit den negativen Einlagenzinsen ist auch der Jahresüberschuss gestiegen”, erläuterte Bundesbank-Präsident Jens Weidmann. Allerdings erhöhte die Notenbank wegen zunehmender Zinsänderungsrisiken erneut die Wagnisrückstellung - um 1,1 Milliarden Euro auf 16,4 Milliarden Euro. “Mit der Fortführung der Anleihenkäufe sind die Zinsänderungsrisiken gestiegen”, sagte Weidmann mit Verweis auf das Bondkaufprogramm der Europäischen Zentralbank.

Die Bundesbank berücksichtigt unter anderem, dass die Einnahmen aus den Strafzinsen bei steigenden Leitzinsen rasch zu Aufwendungen werden können. Die Zinserträge legten 2017 um 1,5 Milliarden Euro auf 5,2 Milliarden Euro zu.