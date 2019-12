Bundesbank - Deutsche erwarten nur mäßigen Anstieg der Inflation

FILE PHOTO: German Bundesbank President Jens Weidmann attends the 29th Frankfurt European Banking Congress (EBC) at the Old Opera house in Frankfurt, Germany November 22, 2019. REUTERS/Ralph Orlowski/File Photo

Frankfurt (Reuters) - In Deutschland wird einer Erhebung der Bundesbank zufolge lediglich mit einem mäßigen Anstieg der Verbraucherpreise gerechnet.

Der mittlere Wert der Inflationserwartungen liege bei zwei Prozent, teilte die Bundesbank am Montag in ihrem jüngsten Monatsbericht mit. “Nur wenige Personen rechnen mit sehr hohen oder mit stark negativen Inflationsraten,” schreiben die Bundesbank-Eperten. Damit weichen die Erwartungen in der Bevölkerung nur wenig von den Experten-Prognosen. Diese lagen laut Bundesbank im Erhebungszeitraum zwischen 1,2 und 2,5 Prozent. Im November lag die Inflationsrate in Deutschland bei 1,1 Prozent. In der Pilotstudie wurden von April bis Juni insgesamt rund 4000 Personen über das Internet befragt.

Rund 80 Prozent der Befragten erwarten der Studie zufolge zudem einen Anstieg der Immobilienpreise über einen Zeitraum von zwölf Monaten - rund 35 Prozent sogar einen deutlichen Anstieg. Im landesweiten Durchschnitt werde davon ausgegangen, dass die Preise für Wohneigentum um 5,9 Prozent anziehen. Dabei zeigten sich große regionale Unterschiede. So gingen im Saarland in Sachsen-Anhalt und in Thüringen nur 20 Prozent von deutlichen steigenden Preisen aus. In Bayern seien es dagegen 43 Prozent, in Brandenburg 45 und in Hamburg 47 Prozent. In Berlin rechneten sogar 58 Prozent mit einem deutlichen Immobilienpreisanstieg.